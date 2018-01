Wolters Kluwer doet onderdeel van de hand

Gepubliceerd op | Views: 522

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Wolters Kluwer verkoopt ProVation Medical aan Clearlake Capital Group voor circa 150 miljoen euro in contanten. Daarover heeft de informatieleverancier een overeenkomst gesloten.

Volgens het bedrijf is het afstoten van dit onderdeel, dat zich onder meer bezighoudt met documentatiesoftware, in lijn met de eerder ingezette strategie bij de medische tak. Wolters Kluwer richt zich op het gebied van 'Health' in toenemende mate op andere producten voor zorgbedrijven.

ProVation Medical was in 2016 goed voor een omzet van 65 miljoen euro en er werken ongeveer 200 mensen. De deal kan naar verwachting in enkele maanden worden afgerond.