'Afwachtende opening voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.717

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag naar verwachting nipt hoger. Ook elders in Europa lijken de meeste beurzen met kleine koersuitslagen te beginnen. Op het Damrak kwam RoodMicrotec met een handelsbericht.

De chiptester zette vorig jaar een omzet van ruim 12,1 miljoen euro in de boeken. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder. Topman Martin Sallenhag benadrukte dat Rood het nieuwe jaar is ingegaan met een historisch hoge orderportefeuille. Ook verwacht het bedrijf dat de resultaten zullen blijven verbeteren in de komende jaren.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM, bierbrouwer Heineken en vastgoedconcern Unibail-Rodamco mogelijk bewegen op advieswijzigingen. HSBC verlaagde zijn aanbeveling voor Air France-KLM, terwijl Jefferies positiever werd over Heineken. Natixis schroefde het advies voor Unibail terug.

Philips

Philips heeft Vitor Rocha naar voren geschoven als nieuwe topman van zijn Amerikaanse tak. Rocha komt over van de divisie die zich bezighoudt met ultrasoongeluid en volgt met onmiddellijke ingang Brent Schafer op.

New York sleept Shell en vier andere oliegiganten voor de rechter vanwege hun rol bij klimaatverandering. De Amerikaanse stad wil miljarden dollars om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De pijlen worden gericht op Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil.

Kardan

Kardan heeft met zijn houders van ongedekte obligaties overlegd over zorgen omtrent terugbetaling van de leningen. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij wees er onder meer op nog nooit zijn verplichting te hebben verzaakt. Claims zouden daarom ongegrond zijn.

Docdata liet weten geen verklaring te hebben voor de sterke stijging van de koers van het bedrijf. Aandelen van de voormalige lege beurshuls stegen sinds vrijdag ruim 460 procent in waarde en zijn nu 3,20 euro per stuk waard. Woensdag sloot Docdata bijna 80 procent hoger.

De Europese beurzen deden woensdag overwegend een stap terug. De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 560,44 punten en de MidKap daalde 0,6 procent tot 852,06 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,8 procent. Londen steeg 0,2 procent. Ook Wall Street eindigde licht in het rood.

De euro was 1,1942 dollar waard, tegen 1,1965 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 63,50 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 69,10 dollar per vat.