Chiptester Rood boekt hogere omzet

ZWOLLE (AFN) - Chiptester RoodMicrotec heeft vorig jaar de omzet duidelijk weten te verhogen. Dat bleek donderdag uit een handelsbericht van de onderneming.

Rood zette een omzet van ruim 12,1 miljoen euro in de boeken. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder. In de tweede helft van het jaar stegen de opbrengsten met 8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar. Bij alle bedrijfsonderdelen was sprake van een stabiele groei.

Topman Martin Sallenhag benadrukte dat Rood het nieuwe jaar is ingegaan met een historisch hoge orderportefeuille. Voor 2020 projecteert de onderneming verder een omzet van circa 18 miljoen euro. ,,De resultaten zullen blijven verbeteren en de onderneming verwacht elk jaar positieve nettowinst te boeken'', aldus Rood.