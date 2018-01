Wisselkoersen drukken omzet Sodexo

Gepubliceerd op | Views: 527

PARIJS (AFN) - De Franse cateraar Sodexo heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar wat minder omzet behaald dan een jaar eerder. Dat kwam met name door nadelige wisselkoerseffecten. De vergelijkbare verkopen gingen volgens het bedrijf met 1,9 procent omhoog.

De totale omzet kwam in de afgelopen periode uit op 5,3 miljard euro, wat op jaarbasis neerkomt op een daling met 2,6 procent. De aansterkende euro had een drukkend effect van ruim 4 procent op de omzetontwikkeling. Sodexo noemt het opbrengstenniveau ,,in lijn met de verwachtingen''.

Het cateringbedrijf handhaaft zijn vooruitzichten voor het gehele boekjaar. Het verwacht de omzet op eigen kracht met 2 tot 4 procent te laten groeien, met behoud van de operationele marge op een niveau van 6,5 procent. Voor de middellange termijn gaat Sodexo uit van een gemiddelde jaarlijkse omzettoename tussen de 4 en 7 procent, terwijl de operationele winst met 8 tot 10 procent stijgt.