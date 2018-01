S&P positiever over Altice USA

Gepubliceerd op | Views: 2.552

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Standard en Poor's (S&P) is positiever over de Amerikaanse tak van kabel- en telecomconcern Altice. De kredietbeoordelaar handhaafde de rating op Altice USA op B+ en verhoogde de outlook naar positief. Daarmee is het aannemelijk dat in de nabije toekomst het kredietoordeel wordt verhoogd.

De verhoging volgt op het bericht dat Altice zijn Amerikaanse divisie gaat afsplitsen. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf. Volgens S&P is het wel noodzakelijk dat Altice USA de winstgevendheid blijft verbeteren, wil het in aanmerking komen voor een hogere rating. Ook mag er geen sprake zijn van een materiële verslechtering van abonneetrends.

Het aandeel Altice was woensdag de sterkste daler in de AEX met een verlies van 7,2 procent tot 9,68 euro. Het aandeel Altice USA sloot in New York 1,6 procent lager op 22,75 dollar