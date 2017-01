Topman voorziet moeilijk jaar Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 174 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Topman Jean-Marc Janaillac voorziet dat 2017 een ,,moeilijk jaar'' gaat worden voor Air France-KLM. Daarbij zal de luchtvaartcombinatie volgens hem de eigen concurrentiekracht moeten opkrikken, nu de olieprijzen en de rentes weer aan het toenemen zijn en de dollar in waarde stijgt. Op een bijeenkomst in Parijs wees Janaillac woensdag onder meer op de lage winstgevendheid en hoge schulden van het bedrijf.

De topman wilde desgevraagd niet ingaan op de gesprekken die momenteel worden gevoerd met de vakbonden in Frankrijk. Air France is tot ergernis van de bonden bezig met het optuigen van een nieuwe Franse dochtermaatschappij. Die moet met goedkoper personeel de concurrentie aangaan met rivalen uit het Midden-Oosten, op routes waar de omzet het sterkst onder druk staat. Directeur Franck Terner van Air France meldde wel dat de Franse zustermaatschappij van KLM later deze maand met nieuws naar buiten komt over de nieuwe organisatie van het management.