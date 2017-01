Beleggers Wall Street wachten op Trump

Gepubliceerd op | Views: 1.304

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen woensdag naar verwachting vlak openen. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van de persconferentie van de aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump die mogelijk meer bekendmaakt over het economische beleid waar hij voor staat. De agenda is verder nagenoeg leeg.

Volgens kenners kunnen de uitlatingen van Trump de markten in beweging zetten. Sinds de zakenman in november de verkiezingen won, zijn de aandelenkoersen flink opgelopen. Trump wil graag dat Amerikaanse bedrijven veel meer in eigen land produceren, in plaats van in landen waar arbeid goedkoper is. Maar als hij daar geen voordelen tegenover zet, bijvoorbeeld fors lagere belastingen en minder regeldruk, kost dat ondernemingen juist geld.

Qua bedrijven weet farmaceut Merck de aandacht op zich gericht. Toezichthouder FDA stemde in met een versnelde herziening van een bepaalde therapie voor de behandeling van longkanker. Waar dit goed nieuws is voor Merck, zet het druk op de koersen van branchegenoten zoals Bristol-Myers, dat werkt aan een soortgelijke therapie.

Dow Jones

Automaker Ford gaf dinsdag nabeurs inzicht in de verwachtingen voor de komende jaren. Het voorziet een verbetering van de winstgevendheid in 2018, nadat de winsten dit jaar naar verwachting wat onder druk komen te staan. Verder kondigde Ford een speciaal dividend aan van 5 dollarcent per aandeel in het eerste kwartaal van dit jaar, bovenop het ,,normale" dividend van 15 dollarcent.

Archer Daniels staat voor een koersdaling. De verwerker van agrarische producten voelt mogelijk de effecten van hogere invoerprijzen in China voor dierenvoeding uit de VS. Verder openden supermarktketen Supervalu en huizenbouwer KB Home de boeken.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag met een verlies van 0,2 procent op 19.855,53 punten. De brede S&P 500 eindigde nagenoeg onveranderd op 2268,90 punten. De Nasdaq won 0,4 procent en sloot op een nieuw record van 5551,82 punten. Die graadmeter won in de eerste vijf handelsdagen van 2017 al 3 procent en beleeft daarmee de beste start van het jaar sinds 2006.