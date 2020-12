Ex-topman Goldman Sachs koopt boetedoening af met liefdadigheid

De biecht eindigde vroeger met de woorden van de priester:



"Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen."

"Ik ontsla u van uw zonden in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."



Tegenwoordig kom je weg met wat te schenken aan goede doelen en laat je dat via de media weten zodat de maatschappelijke kritiek wat verstomt. Maar dan vooral de goede doelen die GS steunt. Wat een aanfluiting.