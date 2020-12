Airbnb vliegt omhoog op bedrukt Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag tussentijds overwegend lager. Alleen techgraadmeter Nasdaq noteerde een winst, waarbij veel aandacht uitging naar de gigantische koerssprong van debutant Airbnb.

De kooplust onder beleggers wordt nog altijd getemperd door onzekerheid rond onderhandelingen over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis van de overheid. Democraten en Republikeinen in het Congres zijn nog altijd bezig met verhitte discussies over de vorm en omvang van die stimuleringsmaatregelen, daags na een akkoord over een tijdelijke financieringswet die een shutdown moet voorkomen.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 20.00 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 29.969 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 3668 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 12.386 punten.

Koerssprong

Aandelen Airbnb schoten 134 procent omhoog na de beursgang van het verhuurplatform voor vakantiewoningen. Topman en mede-oprichter Brian Chesky liet in een eerste reactie weten "geen woorden" voor de koerssprong te hebben.

Beleggers reageerden verder op een tegenvaller bij cijfers over nieuwe uitkeringsaanvragen. Die stegen de voorbije week tot 853.000, veel meer dan economen in doorsnee hadden verwacht. De nieuwe piek in coronabesmettingen lijkt daarmee ook opnieuw zijn weerslag te hebben op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Tech

Bij de techbedrijven verloor Facebook 0,6 procent. Justitie in de VS kondigde een grote rechtszaak aan tegen het socialmediabedrijf, omdat het op ongeoorloofde wijze een monopoliepositie zou hebben bemachtigd. Het proces kan uitmonden in een gedwongen opsplitsing van het bedrijf, dat ook Instagram en WhatsApp bezit.

Oliereuzen Chevron en ExxonMobil hadden meewind van hogere olieprijzen met winsten tot ruim 2 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent meer waard op 47,10 dollar. Brentolie oversteeg voor het eerst sinds maart een waarde van meer dan 50 dollar per vat, met een stijging in prijs van 3,4 procent tot 50,52 dollar.

De euro was 1,2126 dollar waard, tegenover 1,2119 dollar bij het slot van de Europese beurzen.