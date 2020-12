AFM: klanten groepsgewijs uitsluiten van betaalrekening mag niet

AMSTERDAM (AFM) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt het opzeggen van rekeningen van zogenaamde 'onbedoelde Amerikanen' door Nederlandse banken. Dat bevestigt de toezichthouder na berichtgeving van NRC. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld niet wisten dat ze ook de Amerikaanse nationaliteit hadden. Mensen die in de Verenigde Staten geboren zijn hebben die nationaliteit al, net als mensen met een Amerikaanse ouder.

Vanwege druk van de Amerikaanse autoriteiten krijgen de 'onbedoelde Amerikanen', Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben maar geen Amerikaans belastingnummer, van banken ook geen basisbetaalrekening meer. Zij zijn ook belastingplichtig in de Verenigde Staten en zouden zich zo schuldig maken aan belastingontduiking. De VS dreigen daarom met sancties.

Voor een basisbetaalrekening, die juist bedoeld is voor mensen die geen gewone rekening kunnen krijgen, zijn echter strikte regels. Alleen klanten die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor valsheid in geschrifte, of oplichting, of die hun basisbetaalrekening hebben gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, mogen worden geweigerd. Belangrijk daarbij is bovendien dat dit individueel getoetst moet worden. Groepsgewijze uitsluiting mag volgens de AFM dus niet.

Als onderdeel van het onderzoek praat de toezichthouder met Nederlandse banken. Als daarbij overtredingen worden geconstateerd kan de AFM ingrijpen. Voor het oplossen van individuele geschillen kan de financiële waakhond echter niets betekenen. Daarvoor moeten gedupeerden naar klachteninstituut Kifid of de rechter stappen.