Woningplatform Airbnb in één klap in waarde verdubbeld

NEW YORK (AFN) - Aandelen van woningverhuurplatform Airbnb zijn bij het beursdebuut van het internetbedrijf één klap meer dan verdubbeld in waarde. De stukken werd voor een prijs van 68 dollar per aandeel naar de beurs gebracht, maar bij hun eerste openingskoers voor 146 dollar verhandeld.

Met de koerssprong is Airbnb nu bijna 101 miljard dollar waard. De site voor particuliere verhuur van vakantieverblijven haalde met de beursgang 3,5 miljard euro op.

De vliegende start op de beurs volgt op de beursgang van DoorDash, dat woensdag in één handelssessie ook bijna in waarde verdubbelde. Ondanks de coronacrisis wagen bedrijven in de VS weer vaker de stap naar de beurs, geholpen door de recente recordwinsten die op Wall Street worden geboekt.

Airbnb werd eerder dit jaar hard getroffen door de coronacrisis, die de toerismesector volledig ontwrichtte. Volgens mede-oprichter Brian Chesky werd op het hoogtepunt van de crisis bij een investeringsronde nog maar 30 dollar per Airbnb-aandeel geboden. Airbnb liet eerder weten dat vooral de Amerikaanse markt voor particuliere vakantie-optrekjes sterk herstelt. Nu het door thuiswerken steeds minder belangrijk is waar je je gedurende de werkweek bevindt, zouden Airbnb-appartement een steeds aantrekkelijkere optie worden.