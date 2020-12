Voor kleine 92 procent ingetekend op claimemissie Fugro

quote: frankvl schreef op 10 december 2020 19:52:

Een onderneming die een claimemissie doet, wordt doorgaans geen sensatie, en ook geen top bedrijf. Of zie ik het nu verkeerd?

Een onderneming die een claimemissie doet, wordt doorgaans geen sensatie, en ook geen top bedrijf. Of zie ik het nu verkeerd?

Dat ziet u verkeerd. Dat we van ver komen is wel waar.Buy the dip!