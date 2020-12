Aedifica koopt Fins zorgvastgoed en gaat samenwerking aan

Normaal met vele overnames is het oppassen, maar hier maak ik me er minder zorgen om. Geen dure IT integraties of verborgen zaken. Taxateurs taxeren de boel lekker onafhankelijk (voor zover de NAV actueel is op het moment) en uit de contracten blijkt de langdurige huur ... Veel ontwikkeling in de pijplijn, maar met voorverhuur is ook dat risico beperkt. Een groeiaandeel, terwijl de markt het met korting waardeert als waardeaandeel.