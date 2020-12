DNB-directeur Elderson definitief benoemd tot ECB-bestuur

BRUSSEL (AFN) - DNB-directeur Frank Elderson (50) wordt definitief directielid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die benoeming werd goedgekeurd door de Europese regeringsleiders op een top in Brussel. Eerder hadden de eurogroep, de ECB en het Europees Parlement al het groene licht gegeven voor zijn benoeming.

Elderson volgt de Luxemburger Yves Mersch op. Zijn termijn van acht jaar begint op 15 december.

Met de benoeming van Elderson heeft Nederland voor het eerst sinds het vertrek van Wim Duisenberg als voorzitter van de ECB in 2003 weer een afgevaardigde in de directie. Die is verantwoordelijk voor het beleid van de bank. Het ECB-bestuur bestaat uit een zeskoppige directie van, inclusief voorzitter Christine Lagarde, twee vrouwen plus de negentien centralebankpresidenten van de eurolanden, allemaal mannen.

De 50-jarige jurist Elderson werkt sinds 1999 bij De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft naam opgebouwd op het gebied van duurzame financiën en digitale onderwerpen. Sinds 1 juli 2011 is hij een van de directeuren van DNB en is hij onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische zaken.