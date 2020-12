AEX eindigt licht lager na nieuwe stimuleringsronde ECB

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met licht lager geëindigd na de bekendmaking van nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). Veel verrassingen bevatte de boodschap van centralebankpresident Christine Lagarde niet. Elders in Europa bleven de beurzen ook dicht bij hun slotstanden van een dag eerder.

De ECB kondigde onder andere aan voor nog eens 500 miljard euro aan schulden op te kopen als maatregel tegen de recessie. Daarmee krijgt het speciale opkoopprogramma voor de coronapandemie een omvang van 1850 miljard euro. De rentetarieven bleven hetzelfde, hoewel banken wel aanspraak kunnen maken op nog meer zeer gunstige leningen om de krediettoevoer aan huishoudens en bedrijven op peil te houden.

De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 618,57 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 901,96 punten. De beurs in Frankfurt ging 0,3 procent omlaag, terwijl Parijs 0,1 procent won. De Londense beurs steeg 0,5 procent.

Brussel

Naast de ECB werd ook gekeken naar de top van de Europese Unie in Brussel. Lidstaten moeten het daar eens worden over een compromis over de meerjarenbegroting en het crisispakket voor de EU, waarmee in totaal bijna 1800 miljard euro is gemoeid.

Shell was de grootste winnaar bij de hoofdfondsen met een plus van 3 procent. Het aandeel veerde mee met de oplopende olieprijzen. Zo steeg een vat Brentolie 4 procent in waarde en bereikte voor het eerst sinds maart een prijs boven de 50 dollar. Een vat Amerikaanse olie klom 4,3 procent tot 47,47 dollar.

Optiekketens

In de MidKap daalde GrandVision 3,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil EssilorLuxottica het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish niet meer overnemen. In een reactie verklaarde EssilorLuxottica (min 0,6 procent) achter de overname te blijven staan. Investeerder HAL, de eigenaar van GrandVision, daalde 0,4 procent.

In Frankfurt zakte TUI ruim 5,5 procent. Het grootste reisbureau ter wereld leed afgelopen boekjaar een verlies van 3 miljard euro door de coronapandemie. TUI denkt wel dat de vraag naar reizen deze zomer zal aantrekken dankzij de komst van de coronavaccins.

De euro was 1,2119 dollar waard, tegenover 1,2075 dollar een dag eerder.