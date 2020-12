Wolters Kluwer neemt maker leensoftware over

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer neemt het Amerikaanse eOriginal over voor ongeveer 231 miljoen euro. De overname van het bedrijf dat cloudsoftware maakt voor het digitaal afsluiten van leningen wordt volledig in contanten afgehandeld.

eOriginal bedient ruim 650 klanten in de VS zoals banken en hypotheekverstrekkers en andere kredietverstrekkers. Het bedrijf werkt al sinds 2016 samen met Wolters Kluwers tak Governance, Risk & Compliance. eOriginal rekent dit jaar op een omzet van circa 31 miljoen euro die voor het overgrote deel terugkerend is. De omzet is de afgelopen drie jaar met meer dan 10 procent gegroeid.