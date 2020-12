ECB-besluit krijgt lauwe reactie op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De verliezen op de aandelenbeurs in Amsterdam zijn donderdag in de namiddag opgelopen. De extra stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank werden lauw ontvangen. Centralebankpresident Christine Lagarde kondigde een verruiming van het opkoopbeleid aan, dat bovendien langer zal duren. De extra monetaire ingrepen waren grotendeels als verwacht, dus waren er voor beleggers weinig positieve verrassingen.

De ECB kondigde aan voor nog eens 500 miljard euro schulden op te komen als maatregel tegen de recessie waarmee het speciale opkoopprogramma voor de coronapandemie een omvang van 1850 miljard euro krijgt. De rentetarieven bleven hetzelfde, hoewel banken wel aanspraak kunnen maken op nog meer zeer gunstige leningen om de krediettoevoer op peil te houden.

De AEX-index daalde een kwartier na de openingsbel op Wall Street 0,8 procent tot 614,51 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 898,27 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,9 procent omlaag, terwijl hoofdindex in longen 0,4 procent in de plus stond.

Brussel

Naast de ECB wordt er ook gekeken naar de top van de Europese Unie in Brussel. Lidstaten moeten het daar eens worden over een compromis over de meerjarenbegroting en het crisispakket voor de EU, waarmee in totaal bijna 1800 miljard euro is gemoeid.

Aegon (min 3,8 procent) behoorde tot de staartgroep in de AEX. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe strategie. De verzekeraar wil zich verder terugtrekken uit kleine landen en markten om zich te richten op zijn belangrijkste kern- en groeimarkten. Daarnaast wil het bedrijf 400 miljoen euro aan kosten besparen. Zorgtechnologieconcern Philips ging aan kop met een winst van 1,6 procent.

Optiekketens

In de MidKap daalde GrandVision 3,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil EssilorLuxottica het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish niet meer overnemen. In een reactie verklaarde EssilorLuxottica (min 0,9 procent) achter de overname te blijven staan. Investeerder HAL, de eigenaar van GrandVision, daalde 0,7 procent.

In Frankfurt zakte TUI ruim bijna 5 procent. Het grootste reisbureau ter wereld leed afgelopen boekjaar een verlies van 3 miljard euro door de coronapandemie. TUI denkt wel dat de vraag naar reizen deze zomer zal aantrekken dankzij de komst van de coronavaccins.

De euro was 1,2144 dollar waard, tegenover 1,2075 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 46,49 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 50,13 dollar per vat, de eerst keer sinds maart dat de prijs boven de 50 dollar uitkomt.