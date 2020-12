ECB negatiever geworden over economie volgend jaar

quote: HAMMER 51 schreef op 10 december 2020 16:10:

Wat is de waarde van ECB, alles is/wordt beslist aan de overkant van de plas en China....



"Europeanen zijn in tegenstelling tot Amerikanen machtspolitiek verleerd. Ze kijken schaapachtig toe, zien de relatie met China in naïeve handelspolitieke termen, vallen voor Chinese praatjes over win-win en worden straks wakker in een wereld waarin ze niets te zeggen hebben."Bron: Rob de Wijk