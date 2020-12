ECB negatiever geworden over economie volgend jaar

FRANKFURT (AFN) - De economie in de eurozone groeit komend jaar minder hard dan eerder verwacht als gevolg van de tweede coronagolf. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in haar toelichting op het rentebesluit. Die tweede golf van het coronavirus zorgt voor een stevige krimp in het huidige kwartaal en was voor de centrale bank reden om de economie verder te ondersteunen met een uitbreiding van zijn opkoopprogramma.

De neergang in het huidige kwartaal wordt wel minder sterk dan die bij de eerste uitbraak van corona. Voor heel dit jaar gaat de ECB in zijn nieuwe raming dan ook uit van een krimp van de economie met 7,3 procent, waar dat eerder nog 8 procent was. Lagarde benadrukte dat de tweede golf de economie niet op alle plekken even hard treft. Zo staat de industrie er beter voor dan de dienstensector die hard geraakt wordt door maatregelen als lockdowns die de virusuitbraak moeten beperken.

De tweede golf werkt ook volgend jaar nog door. De economie groeit dan met 3,9 procent, denkt de ECB nu waar het eerder een groei van 5 procent verwachtte. In 2022 valt de groei wel groter uit dan verwacht: 4,2 procent tegen 3,2 procent. In 2023 neemt de economie in de eurozone met 2,1 procent toe.

Inflatie

De inflatie, waarop de ECB zijn rentebeleid voor een belangrijk deel baseert, blijft ook langer laag. Mede door de lage brandstofprijzen, de tijdelijke btw-verlaging in Duitsland en een lagere vraag van consumenten. Lagarde noemde de prijsontwaarding "teleurstellend laag". De ECB ziet de inflatie in 2023 pas op 1,4 procent uitkomen, terwijl de centrale bank de rente zal verhogen als de inflatie dicht bij, maar net onder de 2 procent uitkomt.

Mocht de economie sneller herstellen en de inflatie harder stijgen, dan zal de ECB niet de hele verruiming van het corona-opkoopprogramma inzetten, benadrukte Lagarde. De huidige verruiming kan bij een volgend rentebesluit ook weer naar beneden bijgesteld worden als de economische gegevens daar aanleiding toe geven.