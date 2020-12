'Kleine verliezen bij opening Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting licht lager aan de handel beginnen, na de minnen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street buigen zich over nieuwe cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Daarnaast wordt het nieuws verwerkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn opkoopprogramma van obligaties vergroot om de economie van de eurozone nog meer te stimuleren.

Het aantal uitkeringsaanvragen steeg vorige week met 137.000 naar 853.000. Dat cijfer valt hoger uit dan verwacht. Door het oplopende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns in de VS wordt het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt ondermijnd en worden weer meer mensen ontslagen.

Een panel van medische experts komt later op de dag samen om een advies te geven over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech aan toezichthouder FDA of noodgoedkeuring moet worden gegeven aan het middel. Als de FDA die geeft zou dit weekend al kunnen worden begonnen met vaccinaties in de VS.

Facebook

Facebook lijkt lager te gaan openen na het verlies op woensdag. Er is een mededingingsklacht tegen het bedrijf ingediend. Facebook zou al jaren stelselmatig hebben geprobeerd de concurrentie uit te schakelen en zette daar zijn marktmacht voor in. Als straf zou Facebook mogelijk Instagram en WhatsApp moeten verkopen als het aan de Amerikaanse justitie ligt.

Verder maakt huizenverhuursite Airbnb donderdag zijn debuut op Wall Street. Met de beursgang wordt ongeveer 3,5 miljard dollar opgehaald. De waardering van Airbnb ligt op circa 47 miljard dollar.

Adobe

Qua bedrijfsresultaten is er aandacht voor onder meer softwareproducent Adobe, bekend van beeldbewerkingsprogramma Photoshop. Ook de leverancier van netwerkapparatuur en software Ciena opende de boeken.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,4 procent lager op 30.068,81 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3672,82 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 1,9 procent in tot 12.338,95 punten.