Walmart gaat meer goederen uit India halen

BENTONVILLE (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Walmart gaat meer goederen uit India bestellen. De hoeveelheid in het Aziatische land geproduceerde goederen die Walmart gaat verkopen moet verdrievoudigen tot 10 miljard dollar per jaar in 2027.

De stap geeft het vertrouwen van Walmart, dat ook een belang heeft in de Indiase webwinkel Flipkart, weer in Indiase producenten. India wordt een steeds belangrijker producent van goederen en probeert ook te profiteren van de stroeve verhoudingen tussen China en het Westen. Daardoor zijn onder meer Europese en Amerikaanse bedrijven op zoek naar alternatieve locaties buiten China om hun goederen te laten maken. Ook bijvoorbeeld Vietnam doet daardoor goede zaken.