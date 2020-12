ECB houdt rente gelijk en vergroot opkoopprogramma

quote: Brogembank schreef op 10 december 2020 13:56:

Ik zie nog niet direct een steunopluchtingsrally ontstaan...

Dit beleid was ook te verwachten.Daarnaast zijn er overigens steeds meer partijen (incl mij) die het lage rente beleid niet (meer) waarderen. Het maakt het geldsysteem volledig kapot. Een economie waarbij sparen minder gunstig is dan lenen kan op de lange termijn alleen maar grotere problemen geven. Ik vergelijk het graag met dit micro economisch voorbeeld:Zodra organisaties hun betalingstermijn (aan creditzijde) verlengen zorgen ze ervoor dat de cash positie toeneemt. Private equity partijen maken hier veel gebruik van om zodoende eenmalig dividend uit te keren. Dit leidt in de korte termijn tot een positief impuls (meer cash is meer liquiditeit) maar het risico op wanbetaling en het feit dat deze rekening ooit betaald moet worden, is geaccepteerd en wordt gezien als een probleem van de toekomst.Al dat extra geld wat de ecb in de markt pompt zorgt voor vergelijkbare uithollingen:- particulieren gaan meer hypotheek nemen- spaargeld wordt opgemaakt want het wordt minder waard- pensioenen worden gekort want geld kan niet belegd worden- ook voor overheden loont het niet meer om een begrotingsoverschot te hebben