Neptune Energy onderzoekt mogelijkheid CO2-opslag in Noordzee

quote: Jopie1962 schreef op 10 december 2020 13:43:

"Het idee is om 120 tot 140 miljoen ton CO2 op een veilige manier op te slaan in lege gasvelden."



Ik ben benieuwd hoeveel energie dat kost om die CO2 onder druk in die gasvelden te pompen.

Veel en ook veel euro's . Dat is het punt ook niet, he? Het punt is dat je zorgt dat er niet eindeloos grote hoeveelheden broeikasgas in de atmosfeer belanden.