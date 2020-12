Neptune Energy onderzoekt mogelijkheid CO2-opslag in Noordzee

ZOETERMEER (AFN) - Gas- en olieproducent Neptune Energy gaat onderzoeken of er op grootschalige wijze CO2 kan worden opgeslagen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het idee is om 120 tot 140 miljoen ton CO2 op een veilige manier op te slaan in lege gasvelden.

De studie gaat in kaart brengen of er jaarlijks tussen 5 en 8 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen. Als het project doorgaat, is de CO2-opslag één van de grootste in het Nederlandse deel van de Noordzee. Volgens Neptune Energy kan er met de opslag ruim 50 procent CO2 worden gereduceerd in de Nederlandse industrie. Het bedrijf gaat ook groene waterstof produceren op een van de platforms voor de kust van Scheveningen.

Porthos en Athos zijn twee andere projecten die CO2 willen opslaan in lege gasvelden voor de kust van Rotterdam en IJmuiden. Topman van Energie Beheer Nederland Jan Willem van Hoogstraten zegt dat met die projecten al "grote stappen" worden gemaakt. "Deze studie van Neptune is ook weer een belangrijke stap om de lege gasvelden om te bouwen voor grootschalige CO2-opslag", aldus Van Hoogstraten.

Neptune Energy kan CO2 verwerken dat via schepen of pijpleidingen naar het bedrijf komt. Volgens de onderneming kan de eerste CO2-injectie voor 2025 plaatsvinden.