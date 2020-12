'Morgan Stanley verplaatst miljarden van Londen naar Frankfurt'

LONDEN (AFN) - De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley gaat bezittingen ter waarde van ongeveer 120 miljard dollar verplaatsen van Londen naar Frankfurt vanwege de brexit. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

De verplaatsing zou in het eerste kwartaal van volgend jaar grotendeels moeten worden afgerond. Morgan Stanley verhuisde eerder al personeel van Londen naar locaties in de Europese Unie zoals bijvoorbeeld Madrid en Milaan. In Parijs werd in 2018 een handelskantoor geopend. De bank telt meer dan 5000 werknemers in Londen en ongeveer 350 in Frankfurt.

Andere grote Amerikaanse banken zoals JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup hebben ook al bezittingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU overgebracht, waaronder dus Frankfurt. Ze willen zo voorkomen dat hun activiteiten op het Europese vasteland worden ontregeld door de brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de EU moeten nog een deal sluiten over regels rond financiële dienstverlening.