Beurzen wachten op extra steun ECB

We hebben er weken naar uit gekeken, ze gaat vanmiddag spreken.



Maar wat als "We eind maart 2021 daarover gaan beslissen" voorbij komt?

De banken willen toch echt wel wat duidelijkheid over de klaargezette dividend bedragen.



Verder omhoog natuurlijk! de aankondiging van opkopen meer spulletjes zal zeker voorbij komen, dat is al lang en breed gecommuniceerd met de markten.



We zijn stimulus verslaafd, afbouwen is geen optie meer, de markt(de patient/gebruiker) wil altijd meer omdat de uitwerking steeds zwakker wordt, steeds de dosis verhogen als lapmiddel.