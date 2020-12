Miljardenverlies voor reisconcern TUI door crisis

HANNOVER (AFN) - Het Duitse reisconcern TUI is over het afgelopen gebroken boekjaar diep in de rode cijfers beland vanwege de malaise in de toerismesector door de coronacrisis. Er werd een nettoverlies geleden van meer dan 3 miljard euro. Om de crisis het hoofd te bieden worden circa 8000 banen geschrapt. In Nederland telt TUI ongeveer 2400 werknemers. Vakbond CNV zegt dat er een goed sociaal plan is afgesproken. Het exacte banenverlies in Nederland is nog niet bekend.

Vorig jaar zette TUI nog een winst in de boeken van 532 miljoen euro. De omzet kelderde dit jaar met 58 procent tot minder dan 8 miljard euro. Het bedrijf exploiteert onder andere hotels, voert vakantievluchten uit en verkoopt pakketreizen. Bijna al die inkomstenbronnen vielen grotendeels weg door de reisbeperkingen tegen de pandemie. Het aantal klanten ging afgelopen jaar met 62 procent omlaag naar 8,1 miljoen.

TUI zegt dat de capaciteit voor het winterseizoen op 20 procent ligt. Dat heeft te maken met de heropleving van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen en nieuwe lockdowns. De onderneming wijst wel op het nieuws rond coronavaccins wat gunstig is voor de reisbranche. Het bedrijf uit Hannover zegt dat 2021 een overgangsjaar zal worden en rekent voor 2022 weer op winstgevende groei.

De Duitse overheid is de touroperator te hulp geschoten met miljarden aan noodhulp, terwijl hard in de kosten wordt gesneden, met dus ook omvangrijk banenverlies. CNV zegt dat werknemers van TUI kunnen rekenen op een "stevig" sociaal plan, met onder meer een goede ontslagvergoeding, begeleiding naar ander werk en kwijtschelding van terugbetalingsverplichtingen. "In de reisbranche gaan door de coronacrisis duizenden banen verloren. Een goed vangnet is belangrijk. Het nieuwe sociaal plan bij TUI is wat ons betreft een goed vertrekpunt voor de rest van de reisbranche", zegt onderhandelaar Loes Dreschler van CNV Vakmensen.