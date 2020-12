'Aegon doet wat het al jaren had moeten doen'

AMSTERDAM (AFN) - Met de nieuwe strategie doet verzekeraar Aegon datgene wat het jaren geleden al had moeten doen. Dat zeggen analisten van KBC Securities in een reactie op de strategie die werd ontvouwd. Aegon trekt zich onder meer terug van markten waar het in mindere mate aanwezig is en richt zich louter op een aantal kern- en groeimarkten.

KBC zegt al jaren aan te dringen op het wijzigen van de strategie bij Aegon. Daarbij moet de aandacht vooral uitgaan naar het verbeteren van de winstgevendheid, hetgeen kan als je je meer richt op bepaalde markten. Volgens KBC is de terugtrekkende beweging die Aegon maakt voor sommigen mogelijk nog niet genoeg. De bank wijst erop dat sommige kenners graag hadden gezien dat Aegon bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk zou verlaten.

KBC blijft bij zijn koopadvies voor Aegon met een koersdoel van 4,25 euro. Het aandeel stond donderdag kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 3,18 euro.