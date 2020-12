GrandVision zakt op afwachtende beurs

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel GrandVision werd donderdag lager gezet op het Damrak. Beleggers verwerkten de berichten dat de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica het optiekconcern niet meer wil overnemen. De Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal waarschijnlijk de rente ongewijzigd laten, maar neemt mogelijk extra steunmaatregelen om de eurozone door de coronacrisis te loodsen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel vrijwel ongewijzigd op 619,73 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 905,45 punten. De beurs in Frankfurt bleef vlak en Parijs won 0,2 procent.

De Londense FTSE-index klom 0,5 procent. De ontmoeting tussen de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Brussel heeft geen doorbraak in het brexitoverleg opgeleverd. De onderhandelingen over een handelsverdrag na het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari, worden tot zondag voortgezet.

GrandVision

GrandVision zakte dik 5 procent in de MidKap. Volgens persbureau Bloomberg wil de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica het optiekconcern niet meer overnemen. EssilorLuxottica zou zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis op het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish. De toename in onlineverkopen van EssilorLuxottica zelf zou daarnaast de overname van een concern met fysieke winkels minder interessant maken. Investeerder HAL, de eigenaar van GrandVision, daalde 1 procent.

Aegon ontvouwde de nieuwe strategie en daalde 0,1 procent in de AEX. De verzekeraar wil zich verder terugtrekken uit kleine landen en markten om zich te richten op zijn belangrijkste kern- en groeimarkten. Daarnaast wil het bedrijf de komende jaren 400 miljoen euro aan kosten besparen.