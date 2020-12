Verzekeraar Vivat gaat verder als Athora Netherlands

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar Vivat gaat verder onder de naam Athora Netherlands. Met de naamsverandering is volgens het bedrijf de eerdere overname van Vivat uit de boedel van de Chinese investeerder Anbang afgerond. Vivat is onder meer het moederbedrijf van Reaal, Zwitserleven en Actiam.

"Met onze nieuwe naam en in combinatie met onze 120 jaar aan ervaring als pensioen- en levensverzekeraar gaan we ons volledig focussen op inkomen voor later", zegt topman Tom Kliphuis van Athora Netherlands. Het bedrijf is naar eigen zeggen de op een na grootste levensverzekeraar van Nederland.

Vivat werd op 1 april dit jaar overgenomen door Athora. Anbang zag zich genoodzaakt een groot aantal activiteiten van de hand te doen, omdat de schuldenlast na een reeks aankopen te groot was geworden. Bij de overname maakte Athora bekend 400 miljoen euro te investeren in de levensverzekeringstak van Vivat.