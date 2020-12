'GrandVision en ECB-besluit in focus op Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag lager te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen beginnen. De beurshandel staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal waarschijnlijk de rente ongewijzigd laten, maar zal mogelijk extra steunmaatregelen nemen om de eurozone door de coronacrisis te loodsen.

ECB-President Christine Lagarde gaf bij de laatste beleidsvergadering aan dat ze vrijwel zeker extra stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. Het omvangrijke opkoopprogramma tegen de coronacrisis zal daarbij met nog eens twaalf maanden worden verlengd. Economen verwachten daarnaast dat het opkopen van schulden, op dit moment voor een totaalbedrag van 1350 miljard euro, met 500 miljard euro zal worden verruimd.

Aan het brexitfront zullen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk de komende dagen blijven onderhandelen over een mogelijk handelsverdrag. Zondag moet er een "ferm besluit" worden genomen of het zin heeft nog door te gaan met het brexitoverleg. De kloof tussen de partijen lijkt na het werkdiner van de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog even groot.

GrandVision

Op het Damrak staan GrandVision en eigenaar HAL in de schijnwerpers. Volgens persbureau Bloomberg wil de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica het optiekconcern niet meer overnemen. EssilorLuxottica zou zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis op het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish. De toename in onlineverkopen van EssilorLuxottica zelf zou daarnaast de overname van een concern met fysieke winkels minder interessant maken.

Aegon ontvouwde de nieuwe strategie. De verzekeraar wil zich verder terugtrekken uit kleine landen en markten om zich te richten op zijn belangrijkste kern- en groeimarkten. Daarnaast wil het bedrijf de komende jaren 400 miljoen euro aan kosten besparen.

URW

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield liet weten financieel directeur Jaap Tonckens te vervangen door Fabrice Mouchel. Tonckens is de tweede hoge bestuurder van het concern die het veld moet ruimen na de aandeelhoudersopstand tegen een aandelenuitgifte. Eerder stapte topman Christophe Cuvillier al op.

Roestvrijstaalmaker Aperam zal mogelijk bewegen op een adviesverlaging door Jefferies. Ajax staat ook in de schijnwerpers. De beursgenoteerde voetbalclub wist zich niet te plaatsen voor de achtste finales van de lucratieve Champions League. Biotechnologiebedrijf Pharming liet weten in de Verenigde Staten een proef te zijn begonnen voor de behandeling van Covid-19 met zijn medicijn Ruconest.

De euro was 1,2086 dollar waard, tegenover 1,2075 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 45,67 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 48,97 dollar per vat.