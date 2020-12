Arcadis gaat in Californië helpen schade bosbranden te herstellen

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat in de Amerikaanse staat Californië als consultant aan de slag met het herstellen van de schade die is ontstaan na bosbranden. Daarbij moeten alleen al 120.000 bomen en 823 huizen en andere panden worden opgeruimd. Het totale project om de woongebieden weer bewoonbaar te maken is geraamd op 52,4 miljoen dollar.

Het verwijderen van puin en bomen die in potentie een gevaar vormen vereist volgens Arcadis een complex begrip van de structurele, ecologische en chemische gevolgen van branden. Zo zitten huizen vol met bedrading, elektronische apparatuur en apparaten die gewoonlijk zware metalen bevatten. Bij verbranding kan gevaarlijke as zijn ontstaan.

Arcadis gaat onder meer de bodem beoordelen op schadelijke stoffen. Verder wordt de luchtkwaliteit getoetst voor asbest en zware metalen om ervoor te zorgen dat de schoonmaakwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Dit jaar zijn in Californië volgens Arcadis ongeveer 4,2 miljoen hectare verbrand, waardoor meer dan 53.000 mensen op de vlucht zijn geslagen.