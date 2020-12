Aegon wil kleine markten gaan verlaten en snijden in kosten

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar Aegon is van plan kleine landen of markten waar het bedrijf maar op kleine schaal aanwezig is te gaan verlaten om zich te richten op zijn belangrijkste kern- en groeimarkten. Daarnaast wil het verzekeringsconcern de komende jaren 400 miljoen euro aan kosten gaan besparen. Dat komt naar voren uit een nieuwe strategie die Aegon-topman Lard Friese heeft aangekondigd in aanloop naar de beleggersdag.

Aegon gaat zich richten op drie kernmarkten: de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de groeimarkten Spanje en Portugal, Brazilië en China, plus één wereldwijde vermogensbeheerder. In kleine markten of landen met kleine posities is het bedrijf "geneigd" te vertrekken. Eerder verkocht Aegon al zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. Daarnaast gaat Aegon zijn verzekeringsdiensten tegen het licht houden en mogelijk stoppen met bepaalde activiteiten.

De beoogde kostenbesparingen moeten in 2023 worden behaald. Aegon gaat van dat bedrag 150 miljoen euro investeren in initiatieven voor groei. Verder wil Aegon zijn dividend laten toenemen, waarbij voor 2023 wordt gemikt op een winstuitkering voor aandeelhouders van 0,25 euro per aandeel.

"We nemen flinke stappen om Aegon te transformeren om zo de prestaties te verbeteren en waarde te creëren voor onze klanten en aandeelhouders. We verkleinen onze strategische focus op geselecteerde kern- en groeimarkten", zegt topman Friese.