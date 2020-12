Nikkei lager na uitblijven brexitdeal en steunakkoord VS

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een klein verlies geëindigd. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de onderhandelingen in Europa over een brexitdeal, die tot zondag worden voortgezet. Ook in de Verenigde Staten is er nog altijd geen akkoord bereikt over een extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent in de min op 26.756,24 punten. Het was de vierde verliesbeurt in de afgelopen vijf handelsdagen. De Japanse hoofdindex beweegt echter nog altijd rond het hoogste niveau in meer dan 29 jaar, mede dankzij de positieve ontwikkelingen rond de coronavaccins.

Bij de bedrijven zette zwaargewicht SoftBank de opmars voort en maakte een koerssprong van bijna 12 procent. De Japanse techinvesteerder zag de waarde van zijn belang in DoorDash met ruim 11 miljard dollar stijgen door de succesvolle beursgang van de Amerikaanse maaltijdbezorger in New York op woensdag. Het aandeel DoorDash werd bij het beursdebuut bijna 86 procent meer waard.

Elders in de Aziatische regio deden de beursgraadmeters eveneens overwegend een stap terug. De hoofdindex in Shanghai stond tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney zakte 0,7 procent.