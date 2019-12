'Saudi Aramco denkt aan notering in Azië'

Gepubliceerd op | Views: 332 | Onderwerpen: Azië

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco denkt aan een tweede notering in Azië. De Saudi's hebben de laatste tijd gesprekken gehad met internationale investeerders om hun mening daarover te peilen, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Saudi Aramco maakt deze week zijn beursdebuut in eigen land. Volgend jaar zou het bedrijf serieus werk willen maken van een extra notering. Daarvoor zou het oliebedrijf denken aan een beurs in China of Japan.

Het Saudische staatsoliebedrijf staat te boek als het meest winstgevende bedrijf ter wereld. De waarde van het hele bedrijf ligt op 1,7 biljoen ofwel 1700 miljard dollar.