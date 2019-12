Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder 3i doet een deel van zijn belang in Basic-Fit in de verkoop. In totaal gaat het om 3,4 miljoen aandelen in de uitbater van sportscholen die via een zogeheten versneld bookbuild-proces worden verkocht aan institutionele beleggers. Dat aantal komt overeen met ongeveer 6,2 procent van alle aandelen.

3i heeft voor het resterende belang in Basic-Fit een periode van negentig dagen afgesproken waarin het de aandelen niet mag verkopen. In totaal heeft 3i een belang van 21,7 procent in Basic-Fit.

Ook AM Holding, dat de aandelen beheert voor Basic-Fit-topman Rene Moos, heeft met het bedrijf afgesproken de komende negentig dagen geen aandelen van de hand te doen.