Philips gaat zorgovereenkomst in VS aan

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft een vijfjarige strategische overeenkomst gesloten met de Amerikaanse zorgdienstverlener Regional Medical Center (RMC) in de staat South Carolina. Met die deal is een bedrag gemoeid van 16 miljoen dollar.

De partijen willen zorg verbeteren voor mensen op het platteland van de counties Orangeburg, Bamberg en Barnwell in South Carolina. RMC is de enige spoeddienstverlener in het gebied. De samenwerking met Philips draait onder meer om diagnose-apparatuur en andere zorgtechnologie- en systemen.