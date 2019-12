Gepubliceerd op | Views: 638 | Onderwerpen: autoindustrie

BRUSSEL (AFN) - Automakers wereldwijd zijn bezorgd over de impasse waar Wereldhandelsorganisatie WTO in verzeild is geraakt. In een gezamenlijke verklaring roepen Europese, Japanse, Koreaanse en Amerikaanse automakers de leden van de WTO op snel met een oplossing te komen.

De Verenigde Staten hebben de afgelopen twee jaar benoemingen van nieuwe leden voor de hoogste geschillenraad van de WTO geblokkeerd. Nu de termijn van twee van de drie overgebleven juristen dinsdag afloopt, kan dit zogeheten Beroepsorgaan geen uitspraken meer doen.

"Als het beroepsorgaan van de WTO zijn vermogen verliest om geschillen met succes op te lossen, zou de hele structuur van de internationale handel ernstig kunnen worden ondermijnd", aldus organisaties als de Europese autobranchevereniging ACEA en zusterorganisaties in Japan, Zuid-Korea en de VS.

Volgens de automakers dragen de geldende WTO-regels bij aan een vrije en eerlijke handel. Daarmee leveren ze ook een bijdrage aan de wereldwijde economische groei. De auto-industrie is volgens hen goed voor bijna 10 procent van de wereldhandel.