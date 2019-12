Beurzen dieper in het rood

Wat weer een wassen neus.... De AEX is voor het eerst sinds 18 jaar boven de 600 punten gekomen.

Laat mij even duidelijk zijn dat deze AEX is niet de AEX van 18 jaar geleden is! De samenstelling is behoorlijk veranderd. De verhouding is totaal anders en de AEX is door continu veranderende samenstelling eigenlijk geen betrouwbaren maatstaf meer.