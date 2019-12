Vertrouwen Duitse beleggers fiks toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 736 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in december onverwacht sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW. De graadmeter voor het beleggersvertrouwen van dat instituut bereikte het hoogste niveau sinds begin 2018.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van 10,7 tegen een min van 2,1 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 0,3.

Het is voor het eerst sinds april dat er een positief cijfer wordt genoteerd. Dat betekent dat er meer mensen zijn die een verbetering van de economische omstandigheden verwachten dan mensen die een verslechtering voorzien.

Handelsoorlog

De Duitse economie, erg afhankelijk van export, heeft de laatste tijd aanzienlijk te lijden onder de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en brexitperikelen. Daarnaast hapert de omvangrijke auto-industrie, die relatief laat de overgang naar elektrisch en geautomatiseerd rijden heeft ingezet. De industrie van Duitsland kromp eerder al onverwacht sterk.

Volgens ZEW-voorzitter Achim Wambach blijft de Duitse economie nog "best fragiel". Dat het vertrouwen onder beleggers een sprongetje maakt, is volgens hem te danken aan de hoop op beter dan verwachte exportcijfers en consumptie door huishoudens.