Britse economie tot stilstand gekomen

Dit soort berichten suggereert veel meer nauwkeurigheid dan er in werkelijkheid is. Er zit een foutmarge van meerdere tienden van een procent op de meting van de BBP groei. Dus gaan roepen dat er geen recessie is bij 0.1% groei, stilstand bij 0% groei en recessie bij -0.1%, is totaal betekenisloos. Pas bij een cijfer van 0.5% kan je er redelijk zeker van zijn dat het in werkelijkheid niet negatief is. Zelfde de andere kant op. De media zouden moeten ophouden met dit soort scorebordjournalistiek want dat verhult alleen maar het zicht op de werkelijkheid.



Kortom: de Britse economie is ergens in de omgeving van 0% gegroeid. Dat kan iets negatief zijn, maar ook iets positief. Meer is er niet van te zeggen.