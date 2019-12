KLM zet stappen met duurzame kerosine

Natuurlijk noemt KLM geen getallen want het komt helemaal niet uit. Zo moet het hele vliegtuig naar New York 8 jaar lang elke dag friet eten om erheen te kunnen vliegen op biokerosine. Trouwens die afvalstromen worden nu gebruikt in energiecentrales dus wat moeten we daar dan in stoppen om 'duurzaam' te kunnen vliegen? Leuk geprobeerd, maar we moeten vooral gewoon minder vliegen en zeker stoppen met al die onzinvluchten in Europa.