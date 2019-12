Het is jammer dat de kwaliteit van de analisten van ING niet echt geweldig is. Dat blijkt nu ook weer.



Opmerkelijk dat ING niets aangeeft mbt het Dupont dossier, dat lijkt mij toch ook een belangrijk iets en een stuk belangrijker waarmee ING nu komt.



Ik heb het idee dat dit nog niet eens bekend bij de ING.



DuPont's nutrition division has attracted strong interest from International Flavors & Fragrances and Ireland's Kerry Group



DuPont's (DD) nutrition division has attracted strong interest from International Flavors & Fragrances (IFF) and Ireland's Kerry Group (KRYAY), and the winner could reach a deal to purchase the ~$25B asset by year's end,



Het positieve aan dit nieuws is dat DSM het grotere DuPont niet gaat kopen. DSM loopt daardoor geen risico dat het veel te veel betaald voor DuPont en dat de overname op termijn alleen maar geld kost. De betreffende analist moet voortaan wel zijn huiswerk doen, alvorens hij of zij met een adviesverlaging komt, dit is broddelwerk eerste klas in mijn beleving