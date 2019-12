Gepubliceerd op | Views: 277

ANN ARBOR (AFN/BLOOMBERG) - De voorzitter van de Amerikaanse pizzaketen Domino's Pizza, Stephen Hemsley, stapt per 29 december op. Hij heeft zelf besloten om zijn functie op te zeggen.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is begonnen. In de tussentijd neemt Ian Bull zijn taken waar.