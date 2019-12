Verlamming WTO dreigt na afzwaaien rechters

Gepubliceerd op | Views: 599

GENÈVE (AFN/RTR) - Het functioneren van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) staat op het punt vast te lopen. De Verenigde Staten hebben benoemingen van nieuwe leden voor de hoogste geschillenraad van de WTO de afgelopen twee jaar geblokkeerd. Nu de termijn van twee van de drie overgebleven juristen dinsdag afloopt, kan dit zogeheten Beroepsorgaan geen uitspraken meer doen.

Afgesproken is dat het Beroepsorgaan moet bestaan minstens drie en maximaal zeven leden, officieus wel rechters genoemd. Zij hebben het laatste woord over handelsconflicten die de WTO behandelt.

Binnen de WTO worden afspraken gemaakt over handel tussen vrijwel alle landen in de wereld. Zij kunnen ook klachten indienen als ze vinden dat regels worden overtreden. Onlangs gaf de WTO de Amerikanen nog gelijk in een geschil over verboden Europese steun aan Airbus. Het Beroepsorgaan functioneert als een soort van hooggerechtshof in die zaken.

De regering-Trump vindt niettemin dat de WTO te vaak in het nadeel van de VS beslist. Daarbij klaagt Washington met name dat de organisatie Amerikaanse handelsmaatregelen tegen China niet steunt.