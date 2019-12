DPG koopt Nederlandse activiteiten Sanoma

Gepubliceerd op | Views: 519

AMSTERDAM (AFN) - Het Finse mediabedrijf Sanoma verkoopt zijn Nederlandse activiteiten aan DPG Media. De Belgische onderneming die voorheen bekend stond als De Persgroep betaalt 460 miljoen euro voor Sanoma Media Netherlands.

Onder Sanoma Media Netherlands vallen onder meer de Libelle, Donald Duck, vtwonen en nieuwswebsite NU.nl. DPG Media is onder meer eigenaar van de Volkskrant, AD en Qmusic. Volgens DPG-topman Erik Roddenhof is de overname van Sanoma Nederland "een belangrijke versterking van de onderneming en een noodzakelijke stap in de steeds verder digitaliserende wereld".

Sanoma Nederland was vorig jaar goed voor een omzet van 424 miljoen euro. Bij het bedrijf werken bijna 1000 medewerkers die allemaal overgaan naar de nieuwe eigenaar. DPG Media, onderdeel van DPG Media Group, zette in 2018 een omzet van 746 miljoen euro in de boeken. Het bedrijf telt momenteel 2795 voltijdsbanen.

De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. Ook is de overname voorgelegd voor advies bij de betrokken ondernemingsraden. Naar verwachting wordt de deal in het derde kwartaal van volgend jaar afgerond.