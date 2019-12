Productie industrie omhoog

Gepubliceerd op | Views: 520

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging op jaarbasis is wat kleiner dan een maand eerder.

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de machine-industrie met bijna 24 procent het sterkst. Ook de productie van de elektrische en elektronische apparatenindustrie groeide. De meeste bedrijfsklassen in de industrie hadden overigens te maken met een krimp van de productie, aldus het statistiekbureau.

Het CBS merkt verder op dat voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie het beste kan worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober van dit jaar bleef de productie nagenoeg gelijk.