Banken bij verliezers op groen Wall Street

De wereld staat op zijn kop.

Omgekeerde rente curve heeft paniek veroorzaakt .

De rente gaat nog lang laag blijven ( slecht voor de banken ,waar gaan die nog winsten halen )

In China is het normaal dat men aandelen als onderpand geeft bij leningen ( niet te geloven ).

Doordat de aandelen zo fel gezakt zijn komt de waarborg in gevaar en de regering zou tussen komen .

Dit was olie op het vuur .

De rente lager ,de dollar lager en de olieprijs ,normaal voeding voor de beurs ?

Macron is vanavond gekomen met toegevingen die het begroting tekort fel doen oplopen .

Italie en Brexit is nog niet van de baan .

Heel de wereld heeft nog een lange tijd zuurstof nodig (geld bijdrukken om alles draaiend te houden )

Hoe gaan de beurzen hier op inspelen ?

Ik denk positief ,en misschien is de correctie voorbij .

Wat een hekse ketel

Blijf op de aandelen zitten

Amerika en China zijn veroordeeld toenadering te zoeken .