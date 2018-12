Brexit en handelsvete drukken Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.153 | Onderwerpen: Brexit

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de sessie overwegend in de min. Aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China drukken het sentiment, evenals de onzekerheid over de brexit-deal. Chipmaker Qualcomm en techreus Apple wisten de aandacht op zich gericht. Apple mag door toedoen van Qualcomm in China bepaalde iPhones voorlopig niet meer verkopen.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent lager op 24.226 punten. De brede S&P 500 stond 0,6 procent in de min op 2617 punten. De Nasdaq kleurde wel groen. De technologiegraadmeter won 0,2 procent tot 6983 punten.

China riep de Amerikaanse ambassadeur op het matje om een ,,krachtig protest'' aan te tekenen tegen de arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van Huawei. Meng werd in Canada opgepakt voor uitlevering aan de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Peking neemt de zaak hoog op en sluit verdere maatregelen niet uit.

Brexit

Dat de Britse premier Theresa May een stemming over de brexit uitstelde, deed met name de bankaandelen geen goed. Een harde brexit zou slecht nieuws zijn voor de wereldwijde economische groei. Dat zou weer een reden voor de Federal Reserve kunnen zijn om de rentetarieven minder snel te verhogen. Wells Fargo, Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase noteerden 2 tot 3,1 procent lager.

Apple (min 0,1 procent) maakte een eerder verlies nagenoeg goed na een uitspraak door een Chinese rechter in het nadeel van de techreus. Dat bericht werd door Qualcomm wereldkundig gemaakt. De chipreus (plus 1,7 procent) had in de Volksrepubliek een rechtszaak tegen Apple aangespannen wegens inbreuk op patentrechten.

Verizon

Telecombedrijf Verizon verloor 0,3 procent. Het bedrijf neemt afscheid van ruim 10.000 werknemers. Het gaat om personeelsleden die gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling.

Verder stonden energiebedrijven bij de zakkers, geholpen door de dalende olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 51,66 dollar. Brentolie daalde 1,5 procent in prijs tot 60,76 dollar per vat. De euro noteerde op 1,1360 dollar, tegen 1,1369 dollar tijdens het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.