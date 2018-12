Britse industrie produceert minder

Je kunt je afvragen waarom die kop / dat nieuwsbericht geplaatst wordt........





Lichte groei Britse economie



(ABM FN-Dow Jones) De Britse economie liet in oktober op maandbasis een lichte groei zien. Dit maakte het Office for National Statistics maandag bekend.

In oktober was er op maandbasis sprake van een groei van 0,1 procent. De Britse economie groeide op jaarbasis met 1,5 procent.

In de drie maanden tot en met oktober steeg het Britse bruto binnenlands product met 0,4 procent ten opzichte van drie maanden eerder.

Door: ABM Financial News.